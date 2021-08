Nucléaire : Orano maintient ses perspectives 2021 dans un contexte incertain

Nucléaire : Orano maintient ses perspectives 2021 dans un contexte incertain









Crédit photo © Orano

(Boursier.com) — A fin juin 2021, la crise du Covid n'affecte pas la valeur des actifs industriels du groupe Orano, mais impacte défavorablement les résultats de la période dans le secteur Mines uniquement. A cet impact s'ajoute des difficultés opérationnelles et de rentabilité au sein des activités Recyclage dans le secteur Aval qui limitent la performance du groupe. Ainsi entre les deux périodes, l'Ebitda reste stable en dépit d'une progression du chiffre d'affaires.

Au 30 juin 2021, Orano réalise un chiffre d'affaires de 1,883 milliard d'euros (1,782 MdE au 30 juin 2020). Ce montant est conforme aux anticipations du groupe en matière d'écoulement de son carnet de commandes et à l'absence d'effets défavorables du Covid sur les ventes qui avaient particulièrement impactés les activités du secteur Aval au 1er semestre 2020. Cette hausse reste minorée par des retards de production en 2021 dans le Recyclage.

Le carnet de commandes d'Orano s'élève à 26,3 MdsE au 30 juin, en léger retrait par rapport au 31 décembre 2020 (27 MdsE), le renouvellement de contrats pluriannuels significatifs n'intervenant pas chaque année. Le carnet de commandes représente près de 7 années de chiffre d'affaires.

Les prises de commandes pour le 1er semestre 2021 s'élèvent à 952 ME, dont près des deux tiers pour les secteurs Mines et Amont.

Le résultat opérationnel d'Orano ressort à 198 ME soit une hausse de 40 ME, par rapport au 30 juin 2020.

Le résultat net part du groupe ajusté s'élève à -26 ME au 30 juin (+17 ME au 30 juin 2020). Le résultat net part du groupe s'établit à + 316 ME au 30 juin 2021 (-212 ME sur la même période en 2020). Cette évolution favorable s'explique essentiellement par un rendement positif des actifs dédiés de fin de cycle au 1er semestre 2021 en lien avec la hausse des marchés financiers anticipant la sortie de crise alors que ce même rendement était négatif au 1er semestre 2020 avec la forte baisse des marchés dans les premiers mois de la crise sanitaire.

Situation financière

L'Ebitda d'Orano au 30 juin s'élève à 415 ME, stable par rapport au 30 juin 2020 où il s'établissait à 413 ME. Le cash-flow opérationnel d'Orano est ainsi positif à 526 ME sur le 1er semestre 2021, en forte progression de +348 ME par rapport au 1er semestre 2020.

Au 30 juin 2021, Orano dispose d'un montant de trésorerie de 1,61 MdE. Cette position de trésorerie est renforcée par une ligne de crédit syndiqué et non tirée, d'un montant de 940 ME, signée auprès de 11 partenaires bancaires début 2019. L'endettement financier net total du groupe s'élève à 1,79 MdE, en forte diminution par rapport au 31 décembre 2020.

Perspectives

Les perspectives financières 2021 d'Orano sont maintenues, dans un contexte incertain. Orano vise :

- une croissance du chiffre d'affaires ;

- un taux d'EBITDA sur chiffre d'affaires compris entre 23 % et 26 % ;

- un cash-flow net positif.

Ces perspectives n'incluent pas de contrats significatifs de recyclage à l'étranger, dont le projet d'usine chinoise de traitement et recyclage des combustibles usés. Elles restent également dépendantes de l'évolution de la pandémie en France et dans les pays où le groupe opère, notamment dans le domaine minier.

"Malgré la poursuite jusqu'à début mai des effets de la crise du Covid au sein de nos activités minières au Canada et de difficultés dans le Recyclage, le groupe a généré un cash-flow net positif permettant de poursuivre son désendettement et d'envisager des pistes de développement pour le futur. Cette performance confirme la résilience de notre groupe en tant qu'acteur industriel reconnu et responsable. Dans un contexte d'urgence climatique, nous sommes engagés aux côtés de nos clients pour relever les défis énergétiques et environnementaux majeurs des décennies à venir", commente Philippe Knoche, Directeur général d'Orano.