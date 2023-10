Nucléaire : Orano inaugure le Laboratoire Isotopes Stables de Tricastin

(Boursier.com) — Le groupe Orano a inauguré, ce 18 octobre, son nouveau Laboratoire Isotopes Stables (LIS), sur le site d'Orano Tricastin (Drôme et Vaucluse), en présence de Claude Imauven (Président du Conseil d'Administration d'Orano) et de partenaires, élus et parties prenantes du territoire.

Au travers de ce nouvel outil industriel qui représente un investissement de 15 millions d'euros, Orano développe un nouveau marché dans un environnement de pointe et poursuit sa démarche de diversification dans des projets innovants. Avec la mise en service de cette nouvelle activité de production, le groupe s'appuie sur la maîtrise des technologies et des savoir-faire éprouvés depuis 60 ans sur son site du Tricastin avec la même technologie que celle actuellement mise en oeuvre pour enrichir l'uranium au sein de l'usine Georges Besse 2.

La construction du LIS a débuté le 8 mars 2021. Le génie civil a été achevé en octobre 2022. Début octobre 2023, les premières centrifugeuses ont été mises en service avec une première production d'éléments isotopiques (Xénon).

Le Laboratoire est nommé Laboratoire Isotopes Stables 'Jean Fourniols' en hommage à un collaborateur qui fut un acteur clé à la genèse de ce projet.