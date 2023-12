Nucléaire : Orano finalise le démantèlement du coeur du réacteur de Crystal River en Floride

(Boursier.com) — Orano a finalisé en moins de 2 ans la découpe et le conditionnement de la cuve et des composants internes du réacteur à eau pressurisée de la centrale nucléaire de Crystal River 3 en Floride. Cette dernière étape marque la fin du projet de démantèlement et de gestion des combustibles usés de la centrale démarré en 2021.

Les équipes Démantèlement et Services d'Orano ont réalisé la découpe et le conditionnement de la cuve et des composants du circuit primaire du réacteur grâce à un procédé de segmentation breveté limitant la quantité de déchets et de transports nécessaire à leur évacuation vers le site de stockage dédié, localisé dans l'est du Texas.

Les parties irradiantes du coeur du réacteur, incluant notamment les équipements internes de la cuve, ont été découpées sous eau et à distance afin de garantir le plus haut niveau de sûreté. La cuve, d'une dimension d'environ 10 m de hauteur pour plusieurs centaines de tonnes, est le plus gros composant métallique d'un réacteur à eau pressurisée.

Le projet de démantèlement de la centrale de Crystal River 3 s'inscrit dans le cadre d'un schéma financier et industriel innovant, qui a conduit au transfert de propriété du combustible usé et de la licence d'exploitation de l'électricien nord-américain Duke Energy vers ADP (Accelerated Decommissioning Partners), co-entreprise détenue par NorthStar et Orano.