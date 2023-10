Nucléaire : Orano conclut un accord pour exploiter la mine d'uranium de Zuuvch-Ovoo en Mongolie

(Boursier.com) — Orano a signé un protocole d'accord pour le développement et la mise en exploitation de la mine d'uranium de Zuuvch-Ovoo en Mongolie. La cérémonie de signature s'est tenue ce jeudi 12 octobre 2023 au Palais de l'Elysée en présence d'Emmanuel Macron (Président de la République) et d'Ukhnaagiin Khürelsükh (Président de Mongolie), ainsi que de Claude Imauven (Président du Conseil d'administration d'Orano) et de Sanjaagiin Narantsogt (CEO de Erdenes Mongol LLC).

Le protocole pose le cadre d'un accord d'investissement mutuellement bénéfique pour les deux partenaires. L'accord d'investissement envisagé permettra de définir les bases des relations entre Orano et le gouvernement Mongol pour plusieurs décennies. Il prévoit le développement et la mise en exploitation industrielle du projet de la mine d'uranium de Zuuvch-Ovoo située dans le sud-ouest de la Mongolie, dans la province de Dornogovi. La signature de l'accord d'investissement est attendue d'ici la fin de l'année.

Présent depuis 25 ans dans le pays, Orano a déployé avec succès, entre 2021 et 2022, un pilote industriel pour confirmer la faisabilité économique, environnementale et sociétale d'exploitation du site de Zuuvch-Ovoo, un projet développé par Badrakh Energy, la co-entreprise entre Orano et l'entreprise publique mongole MonAtom.

Le projet franco-mongol s'appuiera sur les standards internationaux et les bonnes pratiques en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement qui constitueront une référence pour le développement de la filière en Mongolie.