Nucléaire : Orano a conclu pour 380 ME de commandes sur 5 mois

Crédit photo © Orano, G. Quentin

(Boursier.com) — Au cours des 5 premiers mois de l'année 2021, Orano a remporté plus de 380 millions d'euros de commandes auprès de ses clients électriciens, notamment aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, pour ses activités minières et de l'amont du cycle du combustible nucléaire.

Ces contrats couvrent la fourniture de plusieurs milliers de tonnes d'uranium ainsi que les services de conversion et d'enrichissement pour ces clients.

"Ces contrats confirment la confiance de nos clients envers Orano. Ils permettent de sécuriser un approvisionnement long terme et fiable pour nos clients électriciens" a déclaré Patrick Champalaune, Directeur Commercial et Marketing d'Orano, "Ces succès soulignent également l'importance de nos implantations proches des clients à travers le monde, et à l'écoute constante de leurs besoins, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire", poursuit-il.