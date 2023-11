Nucléaire : Nicolas Maes est nommé directeur général d'Orano

(Boursier.com) — Sur proposition du Conseil d'administration, Nicolas Maes (47 ans) est nommé directeur général d'Orano, par décret du président de la République publié ce 16 novembre.

Claude Imauven, président du Conseil d'administration du groupe a salué cette nomination. "L'expérience et les qualités humaines de Nicolas le désignent tout particulièrement aux yeux du conseil pour réaliser la feuille de route ambitieuse d'Orano. Le choix de ce dirigeant, reconnu pour sa contribution au développement des activités du groupe et son rôle dans la conduite des opérations, prend tout son sens dans un contexte de fort développement de l'énergie nucléaire à l'échelle mondiale. Nicolas saura porter au plus haut la contribution d'Orano à la lutte contre le réchauffement climatique ainsi que nos engagements en matière de préservation des ressources".

Nicolas Maes est diplômé de l'Ecole polytechnique (promotion 1995) et de l'École nationale des ponts et chaussées. Il a débuté sa carrière en 1999 au sein du groupe Lafarge. En 2006, il est nommé directeur de la cimenterie de Cauldon au Royaume-Uni. En 2009, il devient directeur marketing Europe centrale & CEI avant d'intégrer le groupe Areva, en avril 2011, comme directeur des opérations de la Business Unit Mines. Ensuite, le 1er juin 2014, il a été nommé directeur de la Business Unit Base Installée d'Areva, activité aujourd'hui intégrée à Framatome. De février à octobre 2018, il prend en charge l'Excellence Opérationnelle et le programme de transformation digitale de Framatome. Dans ces fonctions, il est également membre du comité exécutif. En novembre 2018, Nicolas Maes a rejoint Orano en tant que directeur de la Business Unit Mines et membre du comité exécutif. Depuis mai 2023, il est directeur des opérations du groupe.