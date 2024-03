Nucléaire : la stratégie française de traitement-recyclage est confirmée "au-delà de 2040"

(Boursier.com) — Bruno Le Maire (ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique) et Roland Lescure (ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Energie) se sont rendus, le 7 mars, sur le site de la Hague. Cette visite historique fait suite aux annonces du Conseil de politique nucléaire (CPN) tenu par le président de la République, le 26 février, qui a confirmé les grandes orientations de la politique française sur l'aval du cycle combinant le traitement, la réutilisation des combustibles usés et les perspectives d'un recyclage complet des matières. Il a ainsi posé les bases d'une vision industrielle jusqu'à la fin de ce siècle.

Dans la continuité du CPN, Bruno Le Maire a annoncé, devant Nicolas Maes (Directeur général d'Orano), Stéphanie Gaiffe (directrice du site de la Hague), des salariés du site et des élus du territoire, la décision de poursuivre la stratégie de traitement-recyclage au-delà de 2040 avec :

- un programme de pérennité/ résilience prolongeant les usines de la Hague (Manche) et Melox (Gard) au-delà de 2040,

- le lancement des études pour une nouvelle usine de fabrication de combustibles MOX sur le site de la Hague,

- le lancement des études pour une nouvelle usine de traitement des combustibles usés, également sur le site de la Hague d'ici 2045/2050.

Bruno Le Maire a rappelé sur le site "la force du nucléaire français avec la maîtrise de l'ensemble du cycl ". Le ministre a indiqué : "Une nouvelle page de l'histoire nucléaire française va s'ouvrir. Le temps des grands projets nationaux est aujourd'hui revenu. Le nucléaire y occupera une page centrale". Nicolas Maes ajoute : "Je me réjouis de ces annonces qui confirment les grandes orientations de la politique française sur l'aval du cycle du combustible nucléaire et qui prévoient des investissements importants pour le site d'Orano la Hague. Le traitement-recyclage est un pôle d'excellence de l'industrie française, un savoir-faire maîtrisé depuis près de 50 ans dans nos usines, dont tous les collaborateurs du groupe peuvent être fiers"

Rappelons qu'en France, 10% de l'électricité nucléaire est produite grâce au recyclage de matières valorisables sous forme de combustibles MOX (Mixed Oxide). Ce taux peut atteindre 20% avec l'utilisation de l'uranium de retraitement et près de 40% avec le multi-recyclage des combustibles MOX usés. Dans le modèle français qui applique la stratégie de traitement-recyclage, les matières réutilisables contenues dans les combustibles usés (uranium et plutonium, soit 96% du total) sont séparées à la Hague, puis réemployées dans des combustibles recyclés. Le plutonium est réemployé dans les combustibles MOX fabriqués par Orano dans son usine de Melox.