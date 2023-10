NSE : une excellente publication

(Boursier.com) — NSE reste stable à 23,80 euros ce lundi, alors que le groupe a affiché au cours du premier semestre une nette augmentation de son chiffre d'affaires consolidé, à 35,3 ME (+11%). L'EBITDA est ressorti en nette hausse à 4 ME (+1,7 ME) grâce à l'effet de levier de la croissance sur la rentabilité opérationnelle, couplé à la politique de strict contrôle des charges du Groupe, notamment de personnels. De plus, le versement de montants étatiques dus en 2022 a nettement amélioré la position de trésorerie du Groupe qui atteint 9,4 ME au 30 juin 2023.

Le résultat net part du Groupe atteint au final 1,91 ME en hausse de 32%.

Au second semestre, NSE entend poursuivre sa dynamique de croissance grâce à la montée en puissance de ses contrats pluriannuels existants, aux décalages de commandes vers le S2 2023 et l'apport de nouveaux gains de contrats. Le groupe vise un EBITDA du S2 proche de celui du S1 2023.

Portzamparc parle d'une "excellente publication" qui valide le retour à un niveau plus normatif de rentabilité dans un contexte d'accélération de la croissance. "En première approche nous confirmons notre scénario (CA 23 +18%, MOC 23 8%) et notre objectif de cours de 25,8 euros" conclut l'analyste.