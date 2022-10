NSE : résilience de la performance au 1er semestre

(Boursier.com) — Au cours de ce 1er semestre de l'exercice 2022, NSE Industries réalise un chiffre d'affaires de 31,75 millions d'euros. Dans un contexte moins favorable, NSE a maintenu une activité solide, mais en recul de -8% par rapport au 1er semestre 2021 (34,67 ME). Elle ressort stable par rapport à celle du 2e semestre 2021 (32 ME) grâce à la diversification de ses activités, des zones et des secteurs adressés. NSE continue de tirer profit d'une demande toujours dynamique pour ses services à haute valeur ajoutée pour les systèmes électroniques complexes, malgré deux décalages de commandes significatives vers le second semestre et l'exercice 2023 ainsi que des tensions sur les approvisionnements en composants qui ont affecté la marge brute.

L'Ebitda reste positif à 2,3 ME pour la période, cependant en baisse par rapport au 1er semestre 2021 (4,16 ME) du fait des tensions et décalages décrits précédemment.

Le résultat net part du Groupe atteint 1,45 ME (2,08 ME un an plus tôt).

Cette performance économique a permis de poursuivre le plan d'investissement, dont la majeure partie a déjà été effectuée sur les semestres précédents et d'ancrer la bonne maitrise des indicateurs économiques. En conséquence, NSE consolide à nouveau sa bonne santé financière avec une trésorerie nette excédentaire de 3,8 ME (hors IFRS 16), +0,4 ME par rapport au 1er semestre 2021.

Perspectives

Grâce à des prises de commandes importantes sur les derniers mois, notamment la concrétisation de négociations sur des contrats pluriannuels dans le secteur de la Défense et de larges marchés pour la BUI, NSE accentue sa visibilité sur un retour à une nette croissance de son chiffre d'affaires en 2023.