NSE : recherché après les comptes

(Boursier.com) — NSE monte de 4,6% à 27,20 euros ce lundi, alors que le groupe a enregistré une nette progression de son chiffre d'affaires consolidé en 2023, qui atteint un montant historique de 77 ME, grâce à la poursuite de la dynamique de croissance enclenchée par le plan de relance 2022...

La hausse s'est accélérée au second semestre de l'exercice, portée par la forte augmentation de l'activité de la BU Services, qui profite du dynamisme actuel du secteur de la Défense, et le retour à la croissance de la BU intégration.

Dans l'ensemble, le groupe continue de tirer parti de la diversité des zones et des secteurs adressés pour accroître sa présence sur ses marchés de prédilection et gagner de nouveaux contrats.

Cette performance, couplée à l'ensemble des actions visant à améliorer les marges opérationnelles, permettent à NSE de confirmer son ambition d'amélioration significative des résultats annuels par rapport à 2022, avec un EBITDA au S2 2023 qui devrait être proche de celui du S1 2023.

Dynamique en question

NSE entend poursuivre sa dynamique de croissance annuelle en 2024, grâce à des prises de commandes importantes sur l'exercice et la montée en puissance de ses contrats historiques. NSE a étendu son carnet de commandes sur ses 2 principales BU, les BUS et BUI. Cette dynamique illustre ainsi tout l'attrait pour le savoir-faire et les solutions du Groupe en matière de produits et services à forte valeur ajoutée...

Face à un scénario de marge plus conservateur, Portzamparc abaisse son cours cible de 27,2 à 26,5 euros en raison d'un 'upside' trop limité malgré la qualité des fondamentaux... De quoi passer d''achat' à 'conserver'.