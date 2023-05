NSE : quel potentiel ?

(Boursier.com) — NSE recule de 3,5% à 21,80 euros ce mardi, alors que durant l'exercice 2022, le groupe a maintenu un niveau solide de chiffre d'affaires qui atteint 65,5 ME grâce à un net rebond de son activité au second semestre. La première partie d'exercice avait été marquée par des décalages de commandes liés à un contexte global tendu aussi bien sur le plan géopolitique, que sur les chaines d'approvisionnement. Le Groupe a pu s'appuyer sur la diversité des zones et des marchés adressés ainsi que sur les effets de son plan de relance, pour renouer avec la croissance au second semestre à hauteur de +6%.

Le groupe a ainsi retrouvé au second semestre une marge d'EBITDA à deux chiffres (10,3%) permettant d'amener la marge d'EBITDA 2022 à près de 9% sur l'exercice, soit une baisse limitée à 3 points par rapport à l'exercice précédent. NSE a su atténuer les impacts inflationnistes conjoncturels sur sa marge brute par un travail de rationalisation de ses charges opérationnelles.

De plus, NSE a pu s'appuyer sur la très bonne performance de ses deux filiales mises en équivalence, NSE TLS et HICAL NSE, détenues respectivement à 50% et 49%, dont le chiffre d'affaires cumulé de 7 ME (+320% sur un an).

Maintien d'un niveau élevé d'activité sur l'ensemble de l'exercice grâce notamment à l'impact de la Loi de Programmation Militaire

NSE a maintenu un niveau solide de chiffre d'affaires durant l'exercice 2022, pour atteindre 65,5 ME avec un net rebond de son activité au second semestre à +6% de croissance, notamment sur la BU Services, la plus contributive au chiffre d'affaires.

Après dotations nettes aux amortissements et provisions de 2,5 ME, quasiment stables par rapport à 2021, le résultat opérationnel courant de l'année est ressorti à 3,3 ME, contre 5,8 ME en 2021. Le groupe a généré un résultat opérationnel de près de 3,7 ME au 31 décembre 2022 contre 5,8 ME en 2021, intégrant une plus value de cession d'un bâtiment.

Après la prise en compte, d'un résultat financier de -44 KE et d'une charge d'impôt de 0,9 ME, mécaniquement en réduction de 0,7 ME, du fait de l'impact des tensions sur la marge brute, le résultat net part du Groupe en 2022 ressort à 3,1 ME, en baisse contenue de 1 ME.

Ce montant comprend 0,4 ME de quote-part de résultat de sa filiale canadienne en forte croissance NSE TLS, pour 0,3 ME contre -0,1 ME en 2021, et HICAL NSE en Inde pour moins de 0,1 ME.

Perspectives de nette croissance en 2023

NSE est confiant sur un retour à la croissance en 2023, et ce dès le premier semestre 2023, grâce à des prises de commandes importantes sur les derniers mois, notamment la concrétisation de négociations long-termes sur des contrats pluriannuels dans le secteur de la Défense qui connait une relance nette. Les signaux envoyés par les marchés du Groupe demeurent dynamiques avec des appels d'offres en cours sur l'ensemble de ses périmètres.

Dans ce contexte, la BU Services devrait continuer de porter la performance du Groupe qui bénéficiera d'un rebond attendu de la BU Intégration. La BU Conception devrait connaitre également une croissance plus dynamique de son activité grâce aux reports de commandes prises sur le second semestre.

NSE s'attend ainsi à générer en 2023 un EBITDA supérieur à 2022, conforté par un carnet de commande ferme de 80% du Budget prévisionnel. En effet, le Groupe poursuivra le contrôle strict de ses charges dans un contexte d'investissements pour améliorer sa compétitivité, notamment à travers le levier industriel et en s'appuyant sur sa présence internationale, dans un contexte de maintien des tensions inflationnistes sur la marge brute.

Afin de soutenir la croissance de ses activités, le groupe continuera de porter ses actions stratégiques sur le développement de nouveaux marchés, et le déploiement de ses offres à travers ses filiales à l'international.

Portzamparc souligne le net rebond de l'activité avec les nouveaux contrats, ce qui devrait se retrouver dans la rentabilité (MOC de 8%). L'analyste ajuste son cours cible de 25,40 à 25,80 euros, et son avis de 'acheter' à 'renforcer' en raison d'un upgrade limité.