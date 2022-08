NSE : l'inflation en question

(Boursier.com) — Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire, reperd 3% ce lundi, à 19,90 euros, après avoir publié son chiffre d'affaires consolidé pour le premier semestre de l'exercice 2022. Au cours de ce premier semestre de l'exercice 2022, NSE a maintenu une activité solide, stable par rapport à celle du second semestre 2021 (32 ME) et en recul par rapport au premier semestre 2021 qui avait bénéficié d'une activité forte de la BUS. NSE continue de tirer profit d'une demande toujours dynamique pour ses services à haute valeur ajoutée pour les systèmes électroniques complexes. L'activité aurait même pu être meilleure sans la pénurie de composants et l'allongement des délais de livraison des fournisseurs.

En outre, la BUC a aussi été impactée par le décalage de deux commandes significatives dans le secteur Aéro-défense, à fin 2022 / début 2023. En parallèle, le contexte économique en France et en Europe demeure instable, notamment dans le secteur de l'Aéronautique Civile mondiale. L'activité défense, quant à elle, augmente significativement.

Toutefois, le groupe a pu s'appuyer tout au long du semestre sur la diversification des activités et des secteurs adressés ainsi que sur de bonnes performances des filiales à l'international.

NSE est aujourd'hui toujours bien positionné, avec une solide base de clients, des carnets de commandes et des appels d'offres qui continuent d'être émis sur ces 3 marchés. Ainsi, par une dynamique plus favorable en fin de semestre, NSE ambitionne de renouer avec la croissance du son CA au second semestre 2022, sans toutefois rattraper le retard pris en début d'exercice.

Perspectives affichées

Au second semestre, le Groupe vise à renouer avec la croissance grâce notamment à sa solide base de clients, aux contrats pluriannuels associés, aux décalages de commandes vers la deuxième partie de l'exercice, et à la relance du secteur Défense.

Dans ce contexte, la BU Services devrait continuer de porter la performance du Groupe, avec le soutien de la BU Intégration. La BU Conception devrait, quant à elle, connaitre un rebond de son activité grâce aux reports de commandes. En parallèle, les signaux envoyés par les marchés du Groupe demeurent dynamiques avec des appels d'offres en cours sur l'ensemble de ses périmètres.

Afin de soutenir la croissance de ses activités, le Groupe continuera de porter ses actions stratégiques sur le développement de nouveaux marchés, l'amélioration de la compétitivité, et le déploiement de ses offres à travers ses filiales à l'international.

Ainsi, NSE poursuivra au cours des prochains semestres la mise en place de son plan d'investissement industriel ambitieux (3,5 ME, dont 1,5 ME pour son ERP) pour accompagner sa diversification et son développement, avec entre autres, une nouvelle version de son ERP sur la BU Services, ainsi que la digitalisation et l'automatisation de processus sur la BU Intégration.

NSE s'est également engagé début 2021 dans la mise en oeuvre d'une démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.), qui implique l'ensemble des équipes et un système de notation avec des actions concrètes sur la progression d'un plan Environnement Social et Gouvernance (E.S.G.).

"Nous intégrons ce ralentissement dans nos attentes, mais maintenons notre scénario d'un rebond en 2023 qui profitera de l'augmentation des budgets défense en Europe" commente Portzamparc qui abaisse également ses attentes de rentabilité sous l'effet d'un impact plus marqué de l'inflation... "Suite à l'actualisation de notre scénario, notre TP est abaissé de 24 à 20,5 euros et notre recommandation d''Acheter' à 'Conserver' du fait d'un upside trop limité" conclut l'analyste.