NSE : l'armée française en renfort !

(Boursier.com) — NSE grimpe de plus de 6% ce vendredi à 18,90 euros, alors que le groupe a annoncé que le GME (Groupement Momentané d'Entreprises) coordonné par NSE, qui regroupeSafran Electronics & Defense, Sofema et Thales, avait remporté le marché Mercure de la SIMMT (Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres).

D'une valeur maximum de près de 300 millions d'euros HT, sur une durée de 7 ans, ce marché notifié le 16 décembre 2022, permettra au Ministère des Armées de répondre aux problématiques de gestion de la grande diversité de ses besoins en matière d'équipements des forces armées et de la nécessité de procéder à l'acquisition de matériels de manière réactive et flexible. La solution apportée par le GME coordonné par NSE répond pleinement à ces enjeux, en agrégeant des expertises fortes et reconnues de fabricants et distributeurs français leaders dans leur secteur.

Large gamme de matériels

Ce marché porte sur la fourniture d'une large gamme de matériels, pièces de rechange, accessoires et prestations associées pour l'équipement du combattant, majoritairement via un nouveau système de catalogue électronique, qui facilitera grandement le processus de commande. Ce nouvel outil permettra d'apporter de la cohérence, de la réactivité et de la rapidité en centralisant les besoins.

Les gammes concernées sont : l'armement petit calibre ; l'optique et optronique ; le NRBC (protection contre les menaces "nucléaire, radiologique, biologique, chimique"), moyens de déminage, robots et drones terrestres ; les troupes aéroportées ; les appareils de communication.

La part qui reviendrait à NSE sur ce marché pourrait se situer entre 20 et 25% de l'enveloppe globale en fonction de la nature des commandes réparties sur 7 ans...

"Ce marché vient renforcer significativement la présence de NSE au côté de l'armée française (assure le soutien d'équipements FELIN depuis 2016) et offre un potentiel significatif à l'échelle du groupe et de son activité Services" commente Portzamparc qui souligne que la part de NSE dans ce contrat pourrait aller de 20 à 25% sur 7 ans soit 5-10 ME CA potentiel par an (vs CA 2022 groupe 64 ME et BU Services 33 ME). De quoi viser un cours de 17,80 euros en restant à l'achat sur le dossier.