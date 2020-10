NSE Industries : un semestre marqué par la propagation du Covid-19

NSE Industries : un semestre marqué par la propagation du Covid-19









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Malgré une progression de +4,5% sur le 1er trimestre, le chiffre d'affaires consolidé de NSE Industries enregistre une baisse de -14,5% au 30 juin par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Il atteint un montant de 30,57 millions d'euros, soit une diminution de -14,53% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

L'Ebitda s'élève à 3,33 ME au 30 juin 2020 (5,31 ME au 30 juin 2019). La marge d'Ebitda représente 10,9% du chiffre d'affaires (14,8% au 30 juin 2019).

Le résultat opérationnel consolidé est positif à 2,84 ME au 30 juin 2020 (+3,8 ME au 30 juin de l'exercice précédent). Il est en baisse de -958 kE par rapport au 1er semestre 2019.

Le résultat net part du Groupe est un bénéfice de +1,52 ME au 30 juin 2020 après une charge d'impôt de 732 kE (+2,29 ME au 30 juin 2019 après une charge d'impôt de 1,38 ME). Le résultat net consolidé est en baisse de -772 kE.

Situation financière

Le coût net de l'endettement financier est ramené à 156 kE au 30 juin (-57 kE par rapport au 30 juin 2019).

La variation de la trésorerie nette consolidée s'élève à +7,54 ME emmenant la position de trésorerie du Groupe au 30 juin 2020 à +10,69 ME (+3,15 ME au 31 décembre 2019). Sur ce semestre, NSE Industries a souscrit 3 prêts PGE de 1 ME chacun. Au 30 juin, le groupe NSE Industries ne possède pas de dettes décalées sociales ou fiscales.

Le 'gearing' NSE Industries consolidé s'élève -2,5% au 30 juin (21,3% au 31 décembre 2019).