NSE Industries : sans réaction après des comptes résistants

(Boursier.com) — Le groupe NSE est stable à 15,80 euros ce lundi en bourse de Paris, alors que le groupe a une nouvelle fois démontré toute la résilience de son modèle au cours de ce premier semestre de l'exercice 2021, illustrée par un chiffre d'affaires en croissance de +13,4% à 34,7 ME proche du niveau d'avant crise du premier semestre 2019. À nouveau, le semestre a été marqué par un environnement sanitaire et des mesures de restrictions pesantes, avec un impact inévitable sur les activités du groupe. Le secteur le plus touché demeure logiquement l'Aéronautique Civile. La BU Conception a elle aussi été affectée par la crise sanitaire, menant à des décalages de commandes clients.

Suite à la bonne orientation de son chiffre d'affaires sur ce semestre et à la poursuite du travail d'optimisation industrielle, NSE a confirmé son ambition de réaliser un niveau de chiffre d'affaires annuel au moins égal à celui de 2020. Cette ambition demeure liée à la normalisation de la situation sanitaire et à un retour à des relations commerciales fluides, notamment par la reprise du transport aérien vers nos filiales.

Dans ce contexte, la BU Services devrait continuer de porter la performance du Groupe, avec le soutien de la BU Intégration, toutefois toujours affectée par le secteur Aéronautique. La BU Conception devrait quant à elle maintenir le niveau d'activité du premier semestre, du fait de décalages de commandes.

Afin de soutenir la croissance pérenne de ses activités, les actions d'améliorations structurelles, de développement de nouveaux marchés, d'amélioration de la compétitivité, ainsi que le déploiement des offres à l'international, seront poursuivies. Ainsi, NSE a décidé d'un plan d'investissement industriel ambitieux pour accompagner sa diversification et son développement avec entre autres l'évolution de son ERP sur la BU Services, ainsi que la digitalisation et l'automatisation de processus sur la BU Intégration.

Lors de ce premier semestre, NSE a bénéficié du soutien de l'État Français par une subvention, dans le cadre du plan 'France Relance'...

"Une publication qui démontre une nouvelle fois tout le potentiel de la BU Services" commente Portzamparc qui confirme à ce stade son scénario 2021 (CA 71,5 ME +1,5%), son TP de 21,4 euros, ainsi que sa recommandation 'Acheter'".