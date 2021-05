NSE Industries publie un résultat net de 3,95 ME

NSE Industries publie un résultat net de 3,95 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'exercice 2020 a été marqué par la pandémie de Covid-19. NSE a fait preuve d'une très bonne résilience tout au long de l'année. Sur l'ensemble de l'exercice, l'agilité, la réactivité et l'efficacité de l'organisation industrielle de NSE Industries ont ainsi permis de limiter l'impact de la crise sanitaire. Porté par un très fort rebond de la performance économique au second semestre, le Groupe délivre une performance solide.

Avec un chiffre d'affaires de 70,4 millions d'euros, l'Ebitda s'établit à 9,38 ME. Le résultat net est de 3,95 ME. L'Ebitda réalisé au 2e semestre 2020 est supérieur au second semestre 2019.

Dans le même temps, le Groupe a maintenu sa bonne santé financière, la dette nette est restée à un niveau maîtrisé de 5,8 ME, incluant la souscription de PGE (prêts garantis par l'Etat) pour 3 ME, dont 2 ME seront remboursés en 2021. Elle conservera 1 ME amortissable sur 2 ans. Le 'gearing' est de 12,9%.

Perspectives

En 2021, sur la lancée d'un 2e semestre prometteur, NSE entend réitérer un niveau d'activité proche de celui réalisé en 2020, porté par le secteur de la Défense et les BU Conception et Services et confirmer la bonne tendance de rentabilité du second semestre 2020 sur l'ensemble de l'exercice. La BU intégration devrait continuer d'être affectée par le secteur Aéronautique civil...