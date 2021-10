NSE Industries : nette amélioration de la trésorerie

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, NSE Industries réalise un chiffre d'affaires de 34,67 millions d'euros (30,57 ME au 1er semestre 2021), en hausse de 13%.

Fort de ce net rebond de l'activité au 1er semestre, la marge d'Ebitda progresse de 1,1 point à 12%, faisant ressortir l'Ebitda à 4,16 ME au 30 juin 2021, grâce au travail continu de contrôle et d'optimisation de la structure, qui a permis d'accroitre le niveau de rentabilité opérationnelle. Les charges opérationnelles ont augmenté de manière maitrisée sur la période pour soutenir le net rebond de l'activité, notamment les charges de personnels qui augmentent de +1,8 ME à 13,1 ME, mais stables à 38% du chiffre d'affaires.

Après prise en compte d'impôts sur le résultat à hauteur de 1 ME, en hausse de 0,3 ME, le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2021 s'établit à 2,1 ME en croissance de 0,6 ME en un an. Cette performance est d'autant plus notable que le 1er semestre 2020 avait connu la comptabilisation de produits exceptionnels à hauteur de 0,9 ME, provenant principalement de la cession du site de Cuers, qui rendait la base de comparaison d'autant plus exigeante.

De plus, le résultat net est également très proche du 1er semestre 2019 (2,3 ME), dernière période de comparaison d'avant crise sanitaire.

Poursuite du désendettement

Les flux nets de trésorerie générés par l'activité sont de +11,4 ME (6,6 ME un an plus tôt). Ces flux viennent largement couvrir les flux liés aux investissements de -3,3 ME.

La génération conséquente de trésorerie opérationnelle a permis le remboursement net de 0,9 ME d'emprunt (y compris contrats de location) comprenant des remboursements bruts pour 3,6 ME, dont 2 ME de PGE et la souscription de 2,7 ME de nouveaux emprunts nécessaires au financement de son plan de relance industrielle.

Ces opérations font ressortir les flux nets de financement à -1,3 ME, après versement de 0,7 ME de dividendes.

La trésorerie brute atteint 10,7 ME au 1er semestre 2021, faisant ressortir une position de trésorerie nette des dettes financières (hors IFRS 16) à 3,3 ME, soit une amélioration de +0,7 ME par rapport au 1er semestre 2020.

Perspectives

Au regard de ces résultats semestriels bien orientés, NSE confirme son ambition de réaliser un niveau de chiffre d'affaires annuel proche de celui de 2020, avec un second semestre qui avait bénéficié de reports de commandes. Cette ambition demeure liée à la normalisation de la situation sanitaire avec un retour à des relations commerciales apaisées, notamment la fluidification des approvisionnements et la reprise du transport aérien vers nos filiales.

Dans ce contexte, la BU Services devrait continuer de porter la performance du Groupe, avec le soutien de la BU Intégration, toutefois toujours affectée par le secteur Aéronautique. La BU Conception devrait quant à elle maintenir le niveau d'activité du premier semestre, du fait de décalages de commandes.

Les actions d'améliorations structurelles, de développement de nouveaux marchés, d'amélioration de la compétitivité, ainsi que le déploiement des offres à l'international vont se poursuivre.

Ainsi, NSE va poursuivre au cours des prochains semestres la mise en place de son plan d'investissement industriel ambitieux pour accompagner sa diversification et son développement, avec entre autres une nouvelle version de son ERP sur la BU Services, ainsi que la digitalisation et l'automatisation de processus sur la BU Intégration.

Lors de ce 1ersemestre, NSE a bénéficié du soutien de l'Etat français par une subvention, dans le cadre du plan 'France Relance'.

NSE continue d'étudier activement des opportunités de croissance externe sur des marchés où son expertise pourrait être source de création de valeur pour le Groupe.