NSE Industries : bonne nouvelle

(Boursier.com) — NSE monte de 0,8% ce lundi à 13 euros, alors que le groupe vient d'annoncer le rachat de la participation de Desjardins Capital dans sa filiale canadienne NSE Automatech qui est spécialisée dans les domaines de l'Aéronautique civile, le Médical, la Défense ou encore le Ferroviaire... Desjardins Capital détenait 28,84% du capital depuis 2013. NSE Automatech est désormais détenue à 71% par NSE Aero North America et le solde par NSE. Portzamparc parle "d'une bonne nouvelle pour le groupe qui contrôle désormais à 100% sa plus importante filiale à l'étranger (c.11 ME CA 2019)". De quoi rester à l'achat sur le dossier...