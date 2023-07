NSE Industries : accélération de la croissance au 1er semestre

(Boursier.com) — NSE Industries a enregistré une nette hausse de son chiffre d'affaires consolidé au cours du 1er semestre 2023, pour atteindre 35,3 millions d'euros (+11%), grâce à la poursuite de la dynamique de croissance enclenchée par son plan de relance au second semestre 2022.

La première partie de l'exercice a été marquée par une solide augmentation de l'activité de la BU Services (20,9 ME, en croissance de +26%), qui profite du dynamisme actuel du secteur de la Défense et des contrats existants pour l'armée de Terre. La BU intégration renoue avec la croissance. Dans l'ensemble, le Groupe continue de bénéficier de la diversité des zones et des secteurs adressés pour accroître sa présence sur ses marchés cibles avec des gains de nouveaux clients.

Au second semestre, NSE Industries entend poursuivre sa dynamique de croissance grâce à la montée en puissance de ses contrats pluriannuels existants et l'apport des reports de commandes sur les BUI et BUC constatés sur ce 1er semestre.

"Cette hausse de l'activité, associée à la poursuite des actions visant à améliorer la compétitivité du Groupe et un strict contrôle des charges opérationnelles, permettra d'accroitre l'Ebitda et le résultat net au semestre et sur l'année", indique le management de RSE.

Perspectives

NSE Industries nourrit des perspectives de nette croissance sur l'ensemble de l'exercice 2023 grâce à la montée en puissance de contrats majeurs et aux reports de commandes. De plus, NSE bénéficiera du gain de nouveaux contrats au cours de ce 1er semestre, démontrant l'attrait continu pour son savoir-faire et ses solutions en matière de produits électroniques et informatiques à forte valeur ajoutée.

NSE France a remporté de nombreuses commandes au cours de ce semestre :

- La BU Services a enregistré 16,9 ME de nouvelles commandes.

- La BU Intégration a enregistré 9,2 ME de nouvelles commandes.

- La BU Conception a enregistré 1,6 ME de nouvelles commandes.