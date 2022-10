NSE : évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Le groupe NSE fait évoluer sa gouvernance.

Lors de sa réunion tenue le 7 octobre, et sur proposition de son Président, le Conseil de Surveillance, le spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire a décidé de nommer Laurent Debaret, Directeur financier Groupe, aux fonctions de membre du Directoire, avec effet immédiat. Il remplace Antoine Lacoste qui quitte le Groupe pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels.