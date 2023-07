NSE : des comptes salués !

(Boursier.com) — NSE grimpe de plus de 6% ce lundi à 22,20 euros, alors que le groupe a enregistré une belle accélération de sa croissance S1... Cette dynamique est essentiellement soutenue par la BU Services (60% du CA) qui progresse de 26% pour atteindre un niveau de CA record sur un semestre à 20,9 ME. L'activité S1 a principalement profité d'une forte demande du secteur de la Défense (3/4 de l'activité Services), notamment de l'Armée de terre et du ramp-up des activités MRO.

"Notons qu'elle n'a pas encore bénéficié de la contribution du contrat Mercure", souligne Portzamparc qui estime que la croissance devrait s'accélérer au S2 et sur les 3 BU sous l'effet de la poursuite du dynamisme du marché de la Défense, des reports de commandes de la BUI et de la BUC et des premières livraisons de contrats significatifs remportés fin 2022 dans la BUI et la BUS. "Selon nous, ces livraisons pourraient représenter 8 ME de CA au S2... Les prises de commandes demeurent élevées et représentent 29 ME au S1" poursuit l'analyste.

"Nous confirmons notre scénario de CA 2023 (+17,5%), mais tablons désormais sur une croissance de +24% pour la BUS, de +12% pour la BUI et de +3% pour la BUC... Malgré l'environnement inflationniste, la bonne gestion des opex couplée à l'effet volume devraient permettre de quasiment doubler le ROC sur l'exercice. Suite à la baisse du titre, nous relevons notre recommandation de 'Renforcer' à 'Acheter' et confirmons notre objectif de cours de 25,8 euros", conclut Portzamparc.