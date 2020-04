NSE : comptes bien reçus !

NSE : comptes bien reçus !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NSE grimpe de 3,4% ce lundi à 9,10 euros, alors que le groupe a publié ses résultats consolidés pour l'exercice 2019. Dans la continuité du premier semestre et des réorganisations stratégiques effectuées au cours des précédents exercices, NSE a enregistré une progression de tous ses fondamentaux économiques, entraînant un renforcement de sa structure financière. La performance annuelle a été portée par la bonne dynamique de l'ensemble de ses activités et la poursuite du développement à l'international, se traduisant par une progression du chiffre d'affaires de 14%. De cette croissance associée à une maitrise stricte des charges opérationnelles résulte une nette amélioration de la rentabilité avec un EBITDA multiplié par plus de deux et un résultat net proche des 6 ME.

Le groupe a accéléré sa trajectoire de désendettement avec une dette financière nette divisée par presque trois en un an (hors impact IFRS 16). "La bonne santé financière du groupe, sa réactivité et son agilité sont des atouts pour faire face à la crise sanitaire actuelle", ajoute NSE.

Le secteur Aéronautique civil qui représente chez NSE 20% du chiffre d'affaires sera sans nul doute impacté en 2020. Le secteur Défense (air, terre, mer) qui représente 60% du chiffre d'affaires chez NSE sera relativement préservé notamment dans les activités de services.

Le taux d'endettement net (endettement net sur fonds propres) se réduit à 13% au 31 décembre 2019 hors impact IFRS 16 de 2,2 ME (contre 47,4% au 31 décembre 2018).

Face à la crise sanitaire, la Direction a déployé dès les premières annonces gouvernementales un Plan de Continuité et d'Adaptation (PCA), ainsi qu'un suivi spécifique bimensuel d'indicateurs, pour permettre la poursuite de l'activité...

Quel impact ?

Après la mise en oeuvre de toutes les recommandations sanitaires liées à la lutte contre l'épidémie de Covid-19, la production s'est poursuivie, en fonction de la demande des clients, avec des roulements en équipes réduites sur la quasi-totalité des sites du groupe, notamment pour les secteurs stratégiques de la défense et de la médecine. Le groupe est toutefois impacté par le ralentissement de certains secteurs, comme l'aéronautique civile ou la réparation d'équipements électroniques fortement dépendante des réseaux logistiques.

Compte tenu de l'incertitude liée à la durée de la crise sanitaire qui rend impossible toute projection précise à date, les objectifs pour 2020 sont de facto suspendus par NSE. Le Budget 2020 sera révisé pour fin juin 2020... "Nous ajustons notre scénario 2020 et anticipons une décroissance de l'ordre de -13%, ainsi qu'une MOC en baisse de -5,1 pts à 5,4%. Afin de traverser cette crise NSE bénéficiera des fruits du travail de restructuration mené ces deux dernières années, de la diversification de ses métiers, d'un bilan solide et d'un FCF qui devrait rester largement positif" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier, mais avec un TP ajusté à 11,2 euros, contre 14 euros précédemment.