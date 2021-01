NSE : baisse de 7,4% des revenus 2020

Chez NSE, le chiffre d'affaires 2020 atteint 70,4 ME, en baisse limitée de -7,4% dont -3% en France, principalement concentrée sur les deux mois de confinement et -14,5 % à l'international.

Au cours de l'exercice 2020, NSE a poursuivi, malgré la situation sanitaire, son travail de rationalisation structurelle de ses opérations, avec notamment la finalisation du transfert des activités du site de Maillane vers le site de Brive. De plus, la société a débuté au second semestre la mise en place de plans d'actions d'efficacité industrielle et commerciale sur ses domaines les plus stratégiques.

Ainsi, l'EBITDA du second semestre devrait ressortir en croissance par rapport au premier semestre, sans toutefois compenser le retard pris en première partie d'exercice.

En 2021, NSE vise à réitérer un niveau de chiffre d'affaires proche de celui de 2020, conditionné à la normalisation de la situation sanitaire et à un retour à des relations commerciales fluides, notamment par la reprise du transport aérien vers les filiales.