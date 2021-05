NSC Groupe : précisions sur le tour de table

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 20 mai à l'AMF, la société civile Alsapar a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 18 mai, les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société NSC Groupe. Elle détient individuellement 778 actions représentant autant de droits de vote, soit 0,17% du capital et 0,19% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte de l'expiration de l'usufruit de 336.673 actions NSC Groupe préalablement consenti par les membres du groupe familial Koch/ Beydon, au profit de la société Alsapar. A cette occasion, le groupe familial de Koch / Beydon n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir 337.597 actions représentant 682.398 droits de vote, soit 73,94% du capital et 84,05% des droits de vote de la société

Mise en place d'une Charte familiale

En outre, par courrier reçu le 20 mai à l'AMF, complété par un courrier reçu le 26 mai, l'Autorité des marchés financiers a été informée de la conclusion, le 18 mai 2021, entre Alain Beydon, Laurent Beydon, Emmanuel Beydon, Séverine Beydon, Olivier Beydon, Thomas Beydon, Christian Koch, Yves Koch, Sylvie Barrere et Renée-Laure Koch d'une "charte familiale" concernant la société NSC Groupe. Les administrateurs "familiaux" souhaitant continuer à mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société NSC Groupe, s'engagent à se concerter pour toutes décisions importantes que devrait prendre le conseil d'administration de NSC Groupeet à faire leurs meilleurs efforts de manière à exprimer une position commune au sein du conseil d'administration de NSC Groupe.

Cette charte est conclue à compter du 18 mai 2021 et jusqu'au 31 décembre 2030.