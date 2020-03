NSC Groupe : les comptes virent au rouge en 2019 ; les perspectives sont défavorables

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NSC Groupe publie pour 2019 un chiffre d'affaires de 86,7 millions d'euros (103,1 ME en 2018). Sur l'année le chiffre d'affaires consolidé a diminué de -16%. L'ensemble des activités du groupe est en repli au regard de l'année passée, respectivement pour les secteur NSC Fiber to yarn (-11%), NSC Packaging (-17%) et Fonderie (-36%).

NSC Groupe enregistre une perte d'exploitation de -3 ME (+5,8 ME en 2018). La perte nette 2019 des sociétés intégrées, à -3,4 ME, traduit la forte dégradation du résultat d'exploitation. Un impôt sur résultats de 0,1 ME a été enregistré qui intègre une charge de 0,9 ME liée à une moindre activation des impôts différés actif et des crédits d'impôts pour 0,6 ME notamment chez SATM. L'écart d'acquisition de NSC Packaging (ex Fege) a été intégralement déprécié en fin d'exercice pour -4,9 ME, le retour rapide à une exploitation bénéficiaire de cette filiale étant incertain.

NSC Groupe, qui avait lancé en septembre 2019 un avertissement sur résultat, enregistre une perte nette consolidée de -8,2 ME contre un bénéfice net de +4,1 ME en 2018. La perte nette 2019, part du groupe, s'élève à -8,3 ME (+3,2 ME un an plus tôt).

Situation financière

Les fonds propres, part du groupe sont en diminution de -12,2 ME sur l'année, à 46,3 ME, et représentent 50% du total du bilan (54% à fin 2018).

La trésorerie nette des dettes financières à moins d'un an s'établit à 5,9 ME, en diminution de 13,4 ME par rapport à fin 2018, dont 3,3 ME de l'acquisition des titres et des dettes financières de Cogne Macchine Tessili (CMT) et 4,6 ME d'investissements incorporels et corporels réalisés de l'exercice.

Des perspectives 2020 défavorables

Les perspectives restent globalement défavorables pour le groupe NSC en 2020.

Les entrées de commandes du secteur NSC Packaging sont mieux orientées pour "Pakea", mais se sont encore dégradées pour "Fege". Le secteur NSC Fiber to yarn reste fortement impacté par une situation géopolitique perturbée sur ses marchés clés (Chine, Iran, Turquie), amplifiée par la crise sanitaire désormais globale. Les prévisions d'activité annuelles pour Fonderie Schlumberger et Monomatic restent incertaines.

Le chiffre d'affaires consolidé devrait s'inscrire en fort retrait par rapport à l'année précédente. Une perte d'exploitation consolidée nettement accrue par rapport à 2019 est attendue.

La direction du groupe a engagé des mesures d'économie. La trésorerie disponible et les nouvelles sources de financement externes déjà sécurisées permettent de parer les pertes attendues de l'exercice 2020.

En outre, NSC Groupe indique avoir déposé auprès du Tribunal de commerce de Sedan, en date du 30 mars 2020, une demande de mise en règlement judiciaire de NSC Packaging. L'entreprise haut-rhinoise souhaite ainsi limiter l'impact sur la trésorerie du groupe des pertes financières de cette filiale attendues pour 2020.