NSC Groupe : le chiffre d'affaires annuel devrait se rapprocher du niveau de 2019

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel du groupe NSC est en hausse de 29% en 2022 à 28,18 ME, la reprise de l'activité constatée l'année passée s'étant maintenue. Toutefois, des problèmes d'approvisionnement et de transport ont réduit la facturation du semestre de 4.300 KE, montant qui sera constaté au 2e semestre :

Le secteur Fiber to yarn, en hausse de 46%, bénéficie de l'accroissement du carnet de commande constaté à fin 2021. Toutefois, les nombreux problèmes d'approvisionnement subis ont entrainé le report au 2e semestre de la facturation d'une douzaine de machines, soit 3.100 KE,

Le chiffre d'affaires de Fonderie Schlumberger a bénéficié d'une demande client toujours bien orientée et de l'indexation des prix de l'acier dont la hausse au 1er semestre, liée pour une large part au conflit en Ukraine, est répercutée dans la facturation client,

Le chiffre d'affaires de Monomatic, en net retard par rapport au planning, a été réduit de 1.000 KE, compte tenu de retards d'approvisionnement et de transports vers les clients.

La perte d'exploitation a été réduite de 38%. Toutefois, la marge brute est réduite de 1.215 KE par un report de facturation sur le 2e semestre de machines quasi-terminées du fait de manque de composants à fin juin :

- L'ensemble des sociétés du secteur Fiber to yarn a contribué au redressement de la rentabilité. Un résultat positif était attendu sans le report de facturation d'une douzaine de machines à fin juin,

- Un niveau d'activité soutenu et une gestion rigoureuse des coûts ont permis à la Fonderie d'enregistrer un profit d'exploitation de 246 KE, doublé par rapport au 1er semestre 2021,

- La quasi-absence de facturation de machines au 1er semestre a entrainé la constatation d'une perte de 473 KE par Monomatic. Compte tenu des commandes à livrer, un net rebond est attendu au 2e semestre.

L'augmentation du taux d'intégration de la SCI Florimmo a entrainé une charge constatée en dépréciation des écarts d'acquisition.

Une charge nette d'impôt de 254 KE est liée à une moindre activation d'impôts différés actifs, notamment au titre de 2022.

Une perte nette de 1.747 KE est enregistrée sur le semestre contre une perte nette de 2.037 KE en 2021.

La perte nette 2022, part du groupe, s'élève à 1.791 KE.

Les capitaux propres, part du groupe, s'établissent à 25.027 KE et représentent 33% du total du bilan contre 37% à la fin de l'année précédente.

La trésorerie nette des dettes financières à moins d'un an s'établit à 8.726 KE contre 10.351 KE à fin 2021, compte tenu de la diminution des dettes financières de 1,8 ME sur le semestre. L'évolution du BFR est favorable de 1.916 KE sur le semestre.

Perspectives 2022

Comme anticipé, le chiffre d'affaires annuel devrait se rapprocher du niveau de 2019, soit 68.976 KE hors secteur NSC Packaging avec une rentabilité positive. Ces perspectives d'amélioration dépendront très largement de la capacité de certains fournisseurs à respecter leurs délais de livraison au cours des prochains mois et de l'incidence de hausses de coûts sur la rentabilité de certaines affaires.

Situation des sociétés du secteur NSC Packaging : Les liquidations judiciaires de NSC Packaging et de Pakea sont en cours de réalisation.