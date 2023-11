NRJ Group : un analyste monte le son

(Boursier.com) — NRJ Group grimpe de près de 4% à 7 euros ce jeudi, alors que l'ensemble des activités du groupe a enregistré une croissance soutenue au 3e trimestre 2023. Sur cette période, le chiffre d'affaires consolidé hors échanges progresse de +6,5% par rapport au 3e trimestre 2022, pour s'établir à 94,5 ME.

Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges des 9 premiers mois de l'exercice 2023 s'établit à 278,7 ME, en croissance de +2,1% par rapport à la même période en 2022.

Cette solide performance reste soutenue sur les 9 premiers mois de 2023 par la puissance des marques du Groupe. En effet, selon l'étude Cross Médias, près de 46 millions de Français se divertissent chaque mois avec les médias du Groupe.

Les perspectives de NRJ Group pour l'exercice 2023 sont inchangées. Même si l'activité commerciale a été bonne au mois d'octobre 2023 pour le pôle Radio, la visibilité sur l'évolution du chiffre d'affaires média reste limitée pour la fin de l'année 2023.

Portzamparc souligne le bon rythme de croissance sur l'ensemble des métiers et une valorisation qui ne reflète toujours pas les fondamentaux... De quoi viser plus haut avec un cours cible qui remonte de 10,2 euros à 10,40 euros et un avis qui reste à l'achat.