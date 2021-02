NRJ Group : sans réaction

NRJ Group : sans réaction









(Boursier.com) — Calme plat sur NRJ Group au lendemain du point annuel du groupe de médias. La société a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 324,8 ME en 2020, en diminution de 15,9%. Sur le seul quatrième trimestre, les revenus sont ressortis à 100,2 ME, en baisse de 6,5%. Compte tenu des incertitudes liées à la situation sanitaire en France et en Europe, la visibilité de NRJ Group sur son activité est très faible pour le premier trimestre de l'exercice 2021, a précisé le management.

Prenant acte de cette annonce, Oddo BHF confirme son avis 'neutre' sur le titre avec un objectif de 6,8 euros. La valorisation semble toujours raisonnable au regard du manque de visibilité sur une reprise franche du marché radio et de la pression structurelle sur le segment des radios musicales. L'analyste estime par ailleurs toujours que le pôle TV devrait rester déficitaire dans la durée.