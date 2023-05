NRJ Group : résistance confirmée

(Boursier.com) — NRJ Group campe sur les 6,90 euros ce lundi, après avoir enregistré au 1er trimestre un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 84,8 millions d'euros, résistant et quasiment stable (-0,7% par rapport à la même période de 2022). Les activités Radio et Diffusion progressent respectivement de +0,2% et de +2,8%. En revanche, l'activité Télévision a enregistré une baisse de -6,5% en lien avec celle du marché publicitaire du média télévision.

Les perspectives du groupe pour l'exercice 2023 sont inchangées.

L'évolution du chiffre d'affaires des pôles Radio et Télévision en avril demeure proche de celle constatée au 1er trimestre 2023. Dans un contexte économique et social incertain la visibilité demeure limitée pour la suite de l'année 2023.

Portzamparc souligne la grande fermeté des audiences, en particulier en radio, malgré un effet de base défavorable, tandis que le groupe devrait maintenir sa surperformance sur les prochains trimestres selon l'analyste qui vise un cours de 10,30 euros en restant à l'achat sur le dossier.