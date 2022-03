NRJ Group remonte sur les 6,50 euros

(Boursier.com) — NRJ Group monte de 0,6% à 6,50 euros ce vendredi, alors que l'exercice 2021 pour les pôles Radio et Télévision du groupe a été caractérisé par un début d'année difficile, compte tenu de la poursuite des mesures de restrictions sanitaires, puis par un rebond à partir de mars en raison d'un effet de base favorable et un très bon niveau d'activité au 4ème trimestre. L'activité de Diffusion poursuit son développement et affiche une croissance de +6,7%. Compte tenu de ces différents éléments le chiffre d'affaires du Groupe progresse de 40,3 ME (+12,4%) en 2021 par rapport à celui de l'exercice 2020.

Grâce à la forte croissance de son chiffre d'affaires hors échanges par rapport à 2020 et à la poursuite de la gestion stricte de ses charges, le Groupe enregistre un Résultat Opérationnel Courant hors échanges de 35,6 ME en 2021, en hausse de 32,4 ME par rapport à l'année précédente. Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le Groupe a perçu 7,8 ME d'aides publiques en 2021.

En 2021 le Résultat financier de 0,2 ME est proche de celui de l'année précédente hors la plus-value réalisée en 2020 suite à la cession de la participation minoritaire de NRJ Group dans Euro-Information Telecom.

Le résultat net part du groupe ressort à 27,6 ME pour l'année 2021, à comparer avec 40,1 ME en 2020 qui était majoritairement issu de la plus-value nette d'impôt générée par la cession de la participation dans Euro-Information Telecom. Hors plus-value nette d'impôt réalisée en 2020, le résultat net part du Groupe serait en hausse de 27 ME par rapport à l'exercice précédent.

Cette solide performance est soutenue cette année encore par la force des marques du Groupe. En effet, selon l'étude Cross Médias, ce sont plus de 8 français sur 10 qui se divertissent chaque mois avec les médias du Groupe NRJ.

Structure financière, Dividende et Programme de rachat d'actions

Au 31 décembre 2021 les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 658,2 ME, en progression de 12,4 ME, pour un total de bilan de 880,9 ME. A fin décembre 2021, le Groupe présente un excédent net de trésorerie de 260,3 ME, après prise en compte de 35,9 ME d'obligations locatives. Le free cash flow dégagé par le Groupe s'élève à 39,3 ME.

Compte tenu des bonnes performances opérationnelles du Groupe en 2021 et de la solidité de sa situation financière, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 19 mai prochain le versement d'un dividende de 0,21 euro par action au titre de l'exercice fiscal 2021 dont le détachement est attendu le 14 juin 2022 et le paiement le 16 juin 2022. Le Conseil d'administration de NRJ Group proposera par ailleurs à l'Assemblée Générale d'autoriser un nouveau programme de rachat d'actions.

Perspectives affichées

Même si l'activité publicitaire reste correctement orientée au 1er trimestre, l'environnement sanitaire et économique demeure incertain pour le reste de l'année 2022. Le Groupe continuera de s'adapter au mieux aux évolutions conjoncturelles comme il l'a fait ces deux dernières années, tout en poursuivant son développement de la manière suivante :

Pôle Radio

Fort de ses 4 marques complémentaires, de leur forte image de marque, ainsi que de son expertise du secteur, NRJ Group entend consolider son leadership sur la cible des 25-49 ans et poursuivre sa stratégie commerciale de reprise de valeur notamment par l'innovation et la différenciation.

Dans un contexte de demande croissante de contenu audio et de développement des enceintes vocales, le Groupe poursuivra en 2022 le développement éditorial et commercial de son activité audio digitale en s'appuyant sur son expertise dans la production et la commercialisation de ces contenus. NRJ Group ambitionne de devenir à moyen terme un acteur majeur de l'audio digital.

Pôle Télévision

Le Groupe poursuivra sa stratégie de rentabilisation de ses audiences en proposant des programmes en affinité avec les attentes du public mais aux coûts optimisés par rapport au chiffre d'affaires correspondant.

Le Groupe continuera d'explorer les différentes options qui pourraient favoriser le développement et l'amélioration du résultat opérationnel du pôle Télévision.

Pôle Diffusion

Le Groupe entend développer ses positions en tant qu'opérateur français alternatif sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la source de production au récepteur télé ou radio des Français grâce à son expertise technologique et sa connaissance des territoires en privilégiant une croissance de son parc de sites de diffusion en propre...

"Malgré un CA encore en retard par rapport à 2019 (-5%), NRJ parvient dès 2021 à dépasser son niveau de rentabilité d'avant crise" a commenté Portzamparc qui souligne cette "très bonne publication" qui le conforte dans le fait que NRJ "offre un 'risk reward' particulièrement attractif"..."En première approche et dans l'attente de la réunion analyste prévue cet après-midi nous confirmons notre opinion Acheter et notre TP de 10,3 euros" conclut l'analyste. Le titre grimpe ce jeudi de près de 3% à 6,60 euros. De son côté, Oddo BHF a ajusté le curseur de 7,5 à 7 euros en restant 'neutre'.