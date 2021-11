NRJ Group : rassuré ?

(Boursier.com) — NRJ Group monte de 2,1% ce jeudi à 5,78 euros, alors que le groupe a enregistré au 3ème trimestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 87,2 ME en hausse de 5,1% par rapport au 3ème trimestre 2020. Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges des 9 premiers mois de l'exercice 2021 s'est établi à 251,1 ME, en hausse de 11,8% par rapport à la même période en 2020.

Dans la continuité du 3ème trimestre, les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de NRJ Group pour le 4ème trimestre 2021 restent positives. Cependant, depuis plusieurs semaines, certains secteurs font face à des difficultés d'approvisionnement qui pourraient impacter le niveau de leurs investissements publicitaires. Ces contraintes limitent la visibilité du trimestre traditionnellement le plus important de l'exercice pour le groupe...

Portzamparc parle d'une "bonne publication qui confirme la poursuite de la recovery progressive de la radio, un rebond particulièrement fort de la TV et le maintien d'un niveau d'activité soutenu dans la Diffusion" (...) "En première approche et dans l'attente de la réunion analyste prévue ce matin nous confirmons notre scénario et notre TP 10 euros" conclut l'analyste.