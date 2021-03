NRJ Group : publie un résultat net part du groupe de 40 ME

(Boursier.com) — En 2020, pénalisé par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, NRJ Group a enregistré sur ses activités média une baisse de son chiffre d'affaires de 59 ME (-18,4%), avec un point bas atteint au 2ème trimestre 2020 (-44,4%).

Malgré les conséquences économiques extraordinaires de la crise sanitaire, le groupe parvient cependant, grâce à son action, à dégager un résultat opérationnel courant positif de 3 ME mais, mais en forte baisse par rapport à celui de 2019 qui s'élevait à 30,5 ME. Cette baisse a été essentiellement enregistrée durant le 1er semestre 2020 en raison de la chute particulièrement brutale du chiffre d'affaires média de cette période.

Grâce à la plus-value réalisée à la suite de la cession de la participation minoritaire de NRJ Group dans EuroInformation Telecom, le résultat financier enregistre une hausse de 38,9 ME, portant le résultat net part du groupe à 40 ME, à comparer avec 21,7 ME pour l'exercice 2019.

Le free cash-flowiv dégagé sur l'exercice 2020 par le Groupe s'élève à 29 ME et au 31 décembre 2020, le Groupe présente un excédent net de trésorerie de 282,6 ME, qui après application de la norme IFRS 16 et prise en compte de 33,7 ME d'obligations locatives, s'établit à 248,9 ME.

Au 31 décembre 2020 les capitaux propres part du Groupe s'élevaient à 644,7 ME, en progression de 39,9 ME, pour un total de bilan de 856,6 ME.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 20 mai prochain le versement d'un dividende de 0,21 euro par action au titre de l'exercice fiscal 2020 dont le détachement est attendu le 15 juin 2021 et le paiement le 17 juin 2021. Le Conseil d'administration de NRJ Group proposera par ailleurs à l'Assemblée Générale d'autoriser un nouveau programme de rachat d'actions.

Perspectives

Dans un environnement sanitaire et économique qui demeurera incertain en 2021, le Groupe continuera à s'adapter au mieux aux évolutions conjoncturelles comme il l'a fait en 2020.

Prochain rendez-vous : Publication de l'information financière du 1er trimestre 2021, le 5 mai 2021 (après Bourse).