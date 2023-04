NRJ Group : Projet d'acquisition de RadioKing par towerCast

(Boursier.com) — NRJ Group annonce que sa filiale towerCast, deuxième opérateur français du marché de la diffusion, travaille sur un projet d'acquisition de 100% du capital et des droits de vote de la société RadioKing, spécialiste de l'édition de radios en ligne, actuellement détenus par le groupe privé ICREO. L'objectif des deux sociétés est de finaliser l'acquisition d'ici la fin du premier semestre 2023.

Le marché de la radio connaît actuellement des évolutions importantes avec le développement du DAB+ et de la radio sur internet. Dans ce contexte, cette acquisition permettrait aux deux sociétés de se positionner comme un acteur incontournable sur un marché en forte croissance, en proposant une offre innovante et enrichie aux acteurs du secteur. towerCast, qui est née dans le cadre du développement de la radio FM en France, apportera à RadioKing sa parfaite connaissance du marché radio.

Ce rapprochement permettrait d'assurer la promotion et le développement des solutions de RadioKing et à towerCast d'enrichir son offre de services. Il permettrait également de combiner les expertises respectives des deux sociétés et plus largement du groupe NRJ Group, afin d'enrichir leurs positionnements respectifs dans l'audio digital et de développer des projets dans ce secteur en forte croissance.

Le projet d'acquisition de la société RadioKing est actuellement soumis à l'avis des représentants du personnel concernés dans le cadre du processus d'information et de consultation.