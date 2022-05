NRJ Group : progresse après un bon début d'année

(Boursier.com) — NRJ Group avance de 1,3% à 6,1 euros en ce milieu de semaine. Le groupe a fait état, au titre de son premier trimestre 2022, d'un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 85,4 millions d'euros, en hausse de 11,1%. Ce très bon début d'exercice amène Portzamparc à relever légèrement ses attentes en Radio (CA +6% vs +5%) et en Diffusion (CA +7% vs +5%). L'objectif est ajusté de 10,5 à 10,6 euros. NRJ reste particulièrement décotée avec un cash net 2022 qui s'élève à 3,9 euros par action, précise la maison de bourse, à l''achat' sur le titre.

Malgré une activité supérieure à ses attentes, Oddo BHF reste 'neutre' sur le titre avec un objectif inchangé de 7 euros. La valorisation semble toujours raisonnable au regard du manque de visibilité sur une reprise franche du marché publicitaire et un bilan qui semble toujours non optimisé (260 ME de cash net fin 2021), affirme le broker.