NRJ Group : peu de réactions aux annonces

(Boursier.com) — NRJ Group est stable à 6,50 euros pour terminer la semaine. Compte tenu d'un effet de base défavorable et du ralentissement des investissements de certains annonceurs en raison des incertitudes économiques, NRJ Group a enregistré au 4ème trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 107,5 ME, en baisse de -5,7% par rapport au 4ème trimestre 2021. Pour l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires consolidé hors échanges s'est établi à 380,4 ME et affiche une croissance de +4,2% par rapport à 2021.

Cette performance est restée soutenue en 2022 par la puissance des audiences du Groupe NRJ. En effet, selon l'étude Cross Médias, ce sont plus de 8 français sur 10 qui se divertissent chaque mois avec les médias du Groupe.

"Suite à cette publication nous abaissons marginalement nos attentes de CA, confirmons notre opinion 'Acheter' et relevons notre TP de 9,9 à 10,1 euros" commente Portzamparc qui note que son scénario n'intègre pas, à ce stade, la condamnation de plus 10 ME que doit verser Fun Radio à NRJ suite à l'affaire du "Fun gate" datant de 2016...