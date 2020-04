NRJ Group : pas de dividende

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de NRJ Group, réuni ce jour, a décidé de convoquer l'Assemblée Générale Mixte le 26 juin 2020 à 14h30. Les modalités de participation (physique ou à huis-clos) à cette Assemblée seront fixées ultérieurement en tenant compte des dispositions sanitaires et légales.

Par ailleurs, en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'activité du Groupe (chute du chiffre d'affaires des pôles radio et télévision du Groupe, qui pourrait être comprise entre 45% et 60% sur la période allant de mars à mai 2020, affectant significativement la rentabilité de ces pôles malgré les mesures prises de réduction des charges et des investissements), du manque de visibilité sur la reprise d'activité et en dépit de la solidité financière de NRJ Group, le Conseil d'administration a décidé de ne pas proposer la distribution d'un dividende lors de l'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2020.