NRJ Group : le résultat opérationnel courant affiche une perte de 13,9 ME au S1

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, pénalisé par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, NRJ Group a enregistré sur ses activités médias une baisse de son chiffre d'affaires de 47,2 ME (-29,9%), avec un point bas en avril 2020 et une reprise au mois de juin.

Cette séquence s'est articulée de la manière suivante :

- Au 1er trimestre, le chiffre d'affaires média du Groupe baisse de -13,6% par rapport au 1er trimestre 2019.

- Sur le cumul des mois d'avril et de mai, la baisse se situe dans la fourchette annoncée à -60%.

- En juin, le Groupe observe une reprise du média radio en France mais plus lente en télévision. Cependant il reste encore pénalisé par la baisse des investissements publicitaires. Les revenus média sont en baisse de -16,6%.

- Par conséquent au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires média du Groupe est fortement impacté par les conséquences de la crise sanitaire et se contracte de -44,4%.

La performance de NRJ Group au 1er semestre est marquée par la réponse rapide du Groupe à la baisse brutale du chiffre d'affaires publicitaire suite à l'annonce du confinement. Dès le mois de mars 2020, NRJ Group a ainsi pris des mesures visant à :

- mettre en place une nouvelle organisation du travail, tout en préservant en priorité la santé des collaborateurs, afin de délivrer les prestations attendues par les auditeurs, les téléspectateurs et les clients ;

- proposer aux annonceurs des solutions dédiées à leurs besoins de communication spécifiques à cette période ;

- Initier un plan de réduction des charges et des investissements.

Les économies de charges réalisées en Radio, Télévision et sur les Autres activités s'élèvent ainsi à 23,1 ME et absorbent près de 49% de la baisse de revenus des médias. Par ailleurs, la crise sanitaire de la Covid-19 n'a pas impacté significativement le chiffre d'affaires et la rentabilité du pôle Diffusion au 1er semestre 2020, même si elle a ralenti le rythme des travaux des nouveaux sites.

Par conséquent, le résultat opérationnel courant du Groupe du premier semestre 2020 affiche une perte de 13,9 ME. Celui-ci s'élevait à 10,6 ME au 1er semestre 2019.

Grâce à la plus-value réalisée suite à la cession de la participation minoritaire de NRJ Group dans Euro-Information Telecom, le résultat financier enregistre une hausse de 41,8 ME, portant le résultat net part du groupe à 27,4 ME, à comparer avec 3,9 ME au 1er semestre 2019.

Le free cash-flow dégagé au cours du 1er semestre 2020 par le Groupe s'élève à 62,2 ME (dont 5,3 ME d'impact favorable lié à l'application de la norme IFRS 16) et au 30 juin 2020, le Groupe présente un excédent net de trésorerie de 284,7 ME, qui après application de la norme IFRS 16 et prise en compte de 31,5 ME d'obligations locatives, s'établit à 238,8 ME.