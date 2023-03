NRJ Group : le résultat net part du groupe progresse de 25,7% pour atteindre 34,7 ME

(Boursier.com) — NRJ Group a enregistré en 2022 de très bons résultats qui valident les stratégies mises en oeuvre par le Groupe pour ses différents pôles. En 2022, dans un contexte économique pourtant incertain, le Groupe enregistre une très forte croissance de ses différents niveaux de résultats consolidés. Le chiffre d'affaires consolidé progresse de +4,2% pour s'établir à 380,4 ME. Malgré un effet de base défavorable, lié à l'enregistrement des aides Covid en 2021 à hauteur de 7,5 ME, le résultat opérationnel courant hors échanges, du Groupe croît de +28,7%, à 45,8 ME et le résultat net part du Groupe progresse de +25,7% pour atteindre 34,7 ME.

Porté par la dynamique de ses activités opérationnelles et par la croissance maîtrisée de ses charges, le taux de marge opérationnelle courante du Groupe s'élève à 12% en 2022 à comparer à 9,8% en 2021 et à 7,9% en 2019.

Au 31 décembre 2022, NRJ Group a confirmé également sa solidité financière avec une augmentation de ses capitaux propres part du Groupe et de son excédent net de trésorerie. Cette performance est restée soutenue en 2022 par la puissance des audiences du Groupe NRJ. En effet, selon l'étude Cross Médias, ce sont plus de 8 français sur 10 qui se divertissent chaque mois avec les médias du Groupe.

Compte tenu des bonnes performances opérationnelles du Groupe en 2022 et de la solidité de sa situation financière, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 11 mai prochain le versement d'un dividende de 0,26 euro par action au titre de l'exercice fiscal 2022. Le détachement est attendu le 31 mai 2023 et le paiement le 2 juin 2023. Le Conseil d'administration de NRJ Group proposera par ailleurs à l'Assemblée générale d'autoriser un nouveau programme de rachat d'actions.

Perspectives

Dans un contexte économique qui devrait demeurer incertain en 2023, notamment au 1er semestre, et d'une pression sur ses charges, principalement en raison des tarifs de l'électricité, le Groupe continuera de s'adapter comme il l'a fait avec succès ces trois dernières années, tout en poursuivant son développement de la manière suivante :

Pôle Radio

-Fort de ses 4 marques notoires, complémentaires et puissantes, ainsi que de son expertise du secteur, NRJ Group entend consolider son leadership sur la cible des 25-49 ans et poursuivre sa stratégie commerciale de reprise de valeur.

-Dans un contexte de demande croissante de contenu audio et de développement des enceintes vocales, le Groupe poursuivra en 2023, le développement éditorial et commercial de son activité audio digital en s'appuyant sur son expertise dans la production et la commercialisation de ces contenus. NRJ Group ambitionne de devenir à moyen terme un acteur majeur de l'audio digital.

Pôle Télévision

Le Groupe poursuivra sa stratégie de rentabilisation de ses audiences en proposant des programmes en affinité avec les attentes du public mais aux coûts optimisés par rapport au chiffre d'affaires correspondant.

Pôle Diffusion

Le Groupe entend continuer à développer ses positions d'opérateur français alternatif sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la source de production au récepteur télé ou radio des Français grâce à son expertise technologique et sa connaissance des territoires en privilégiant une croissance de son parc de sites de diffusion en propre tout en maîtrisant le volume d'électricité consommée et achetée dans des conditions de marché optimisées.