NRJ Group : le marché tend l'oreille

(Boursier.com) — Au 1er semestre de l'exercice 2023, NRJ Group a renforcé ses positions sur son activité principale, la Radio, avec les succès d'audience de la vague avril-juin de Médiamétrie, une progression du chiffre d'affaires de ce pôle de +2,7% et de son résultat opérationnel courant de +18,7%.

Le Groupe confirme la maîtrise de ses charges opérationnelles avec une progression limitée à +2,2% au 1er semestre 2023, soit 3,6 ME dont une hausse de la charge d'électricité en France nette des aides de 4,3 ME.

Compte tenu de la stabilité de son chiffre d'affaires à 184,2 ME et de la maitrise de ses charges, NRJ Group a enregistré au 1er semestre 2023 un EBITDA consolidé de 29,5 ME et un Résultat Opérationnel Courant hors échanges consolidé de 14,8 MEUR. Bénéficiant de la forte croissance du résultat financier (+4,4 ME), le résultat net part du Groupe progresse de +13,4% et ressort à 15,2 ME, à comparer avec 13,4 ME au 1er semestre 2022.

Au 30 juin 2023, le Groupe dégage un free cash-flow de 14 ME et présente un excédent net de trésorerie de 279,6 ME, après prise en compte de 36,7 ME d'obligations locatives.

Perspectives affichées

Les perspectives de NRJ Group pour l'exercice 2023 sont inchangées. Au-delà de l'évolution favorable observée au mois de juillet pour le chiffre d'affaires média, la visibilité reste limitée pour la fin de l'année 2023. NRJ Group a signé un nouveau contrat pour la fourniture d'électricité en France pour les années 2024 et 2025.

Après une augmentation de la charge d'électricité du Groupe estimée, à date, à 10 ME pour l'année 2023 par rapport à l'année précédente (en tenant compte des mécanismes d'aide), ce contrat devrait permettre au Groupe, à volume identique, de réduire sa charge d'électricité d'environ 5 ME en 2024 (sans mécanisme d'aide).

Le titre monte de 0,9% ce vendredi à 6,88 euros dans un marché calme. "Ce S1 constitue une très bonne surprise sur la performance du pôle Radio et sur la gestion des charges opérationnelles" commente Portzamparc. "Hors impact de la facture énergétique et malgré une base défavorable dans la TV, la MOC S1 aurait progressé de 0,4pt à 10,4%. Nous attendons désormais un repli de 2pts de la MOC 23 à 9,6% (vs 8,5% précédemment). Notre TP de 10,2 euros est confirmé" conclut l'analyste.