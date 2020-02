NRJ Group : le chiffre d'affaires consolidé hors échanges s'établit à 386,2 ME

NRJ Group : le chiffre d'affaires consolidé hors échanges s'établit à 386,2 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La bonne performance commerciale du pôle Radio et du pôle Diffusion de NRJ Group (+4% hors prestations ponctuelles de réaménagement de fréquences TNT) s'est poursuivie au 4ème trimestre 2019. En raison d'une faible demande en télévision et de l'arrêt des prestations ponctuelles en Diffusion, NRJ Group a enregistré au 4ème trimestre 2019 un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 107,2 ME, en baisse de 2,2% par rapport à la même période de 2018.

Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges de l'exercice 2019 s'établit à 386,2 ME, en retrait de 1,6% par rapport à l'exercice 2018.

RADIO

Au 4ème trimestre 2019, le pôle Radio réalise un chiffre d'affaires de 69,1 ME en progression de 0,4% par rapport au 4ème trimestre 2018. Le Groupe enregistre en France, sur son activité principale, une croissance de 3% mais dans le même temps, le ralentissement économique en Allemagne a entraîné une baisse du chiffre d'affaire du Groupe dans ce pays.

La stratégie mise en oeuvre avec succès se traduit par le retour de la croissance du chiffre d'affaires Radio en France (+1,4 % par rapport à 2018 et +2,1% hors impact en 2018 de la comédie musicale "1789 : Les Amants de la Bastille"). Les activités digitales contribuent également à la croissance du pôle Radio. Elles progressent de plus de 17%, portées par la performance des formats audio et vidéo ainsi que par le succès des offres commerciales de la régie locale.

Depuis la rentrée 2019, les radios digitales du Groupe NRJ ont enregistré plus de 196 millions de sessions d'écoutes actives ce qui représente une augmentation de 11% en un an. Le Groupe NRJ se positionne comme le 1er groupe privé de radios digitales de France et NRJ est 1ère radio de France sur les enceintes vocales et sur le ecommerce.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2019 à l'international est en légère baisse (-1,8%), le recul de l'activité en Allemagne, lié au contexte économique local, n'étant que partiellement compensé par la croissance du chiffre d'affaires global du reste du périmètre international.

TÉLÉVISION

Sur l'exercice 2019, le chiffre d'affaires du pôle TV s'élève à 84,5 ME en retrait de 6,9% par rapport à celui de l'exercice 2018. Cette baisse du chiffre d'affaires devrait être compensée par une réduction des charges, notamment du coût de grille.

DIFFUSION

Pour rappel, towerCast a enregistré en 2018 et au 1er semestre 2019 des revenus liés à des prestations ponctuelles de réaménagement de fréquences TNT qui ont pris fin au 30 juin 2019. Compte tenu de cet effet de base défavorable, le chiffre d'affaires réalisé par le pôle Diffusion au 4ème trimestre 2019 s'élève à 15,3 ME en retrait de 1,5 ME (-8,9%) par rapport au 4ème trimestre 2018 et à 65 ME au titre de l'année 2019, en baisse également de 1,5 ME (-2,3%) par rapport à l'année 2018.

Corrigé de cet élément, le chiffre d'affaires du pôle Diffusion affiche, au 4ème trimestre de 2019 comme sur l'ensemble de l'exercice, une croissance de plus de 4%.

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2019, le 18 mars 2020 (après bourse).