NRJ Group : la baisse des revenus s'atténue

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 de NRJ Group reflète une nette amélioration de l'activité par rapport aux deux premiers trimestres de l'exercice, malgré les conséquences de la crise sanitaire de la COVID-19 qui ont continué à peser essentiellement en septembre sur ses activités Radio en France et en Europe.

Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges s'établit ainsi à 83,0 ME au 3ème trimestre 2020, en baisse de 3,9% par rapport au 3ème trimestre 2019 et en amélioration significative par rapport à la baisse enregistrée au 2ème trimestre et au 1er trimestre 2020.

Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges pour les 9 premiers mois de l'exercice 2020 s'établit à 224,6 ME, en baisse de 19,5% par rapport à la même période de 2019