NRJ Group : forte progression des résultats

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de NRJ Group s'élève à 184,2 ME et est en progression de +12,4% grâce à une forte croissance du chiffre d'affaires de tous les pôles d'activité du Groupe au 1er semestre 2022.

NRJ Group enregistre au 1er semestre 2022, un EBITDA consolidé de 34,2 ME et un Résultat Opérationnel Courant de 18,4 ME, en progression respectivement de +56,2% et +222,8% par rapport au 1er semestre 2021.

Bénéficiant de la forte croissance du Résultat Opérationnel Courant hors échanges, le résultat net part du Groupe ressort à 13,4 ME, à comparer avec 5 ME au 1er semestre 2021.

Au 30 juin 2022, le Groupe dégage un free cash-flow de 30,1 ME en hausse de 138,9% par rapport à celui du 1er semestre 2021 et présente un excédent net de trésorerie de 269 ME, après prise en compte de 35,8 ME d'obligations locatives.