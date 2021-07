NRJ Group : forte amélioration du résultat opérationnel

(Boursier.com) — NRJ Group annonce un chiffre d'affaires qui progresse de 22,3 ME (+15,7%) au 1er semestre 2021 par rapport à la même période de l'année précédente.

Malgré la forte croissance de son activité au 1er semestre 2021, le groupe est parvenu à maintenir ses charges hors échanges à un niveau quasiment identique à celui du 1er semestre 2020, à 158,2 ME contre 155,5 ME. Cette situation résulte de la poursuite de la politique du Groupe de maîtrise de ses charges et d'un niveau d'aides liées au Covid-19 plus important sur ce semestre qu'à la même période de 2020.

Au 1er semestre 2021, la croissance significative du chiffre d'affaires du Groupe conjuguée à une hausse maîtrisée des charges permet une forte amélioration du résultat opérationnel courant du Groupe de près de 20 ME. Il s'élève au 30 juin 2021 à 5,7 ME, contre une perte de 13,9 ME au 1er semestre 2020.

Compte tenu de la plus-value réalisée au 1er semestre 2020 suite à la cession de la participation minoritaire de NRJ Group dans Euro-Information Telecom, le résultat financier enregistre une baisse de 41,1 ME, et s'établit à -0,1 ME au 30 juin 2021, contre 41 ME un an auparavant. Le résultat net part du Groupe ressort ainsi à 5 ME.

Au 30 juin 2021, le groupe présentait un excédent net de trésorerie de 238,9 ME, après prise en compte de 34,8 ME d'obligations locatives.

Perspectives

La visibilité reste faible pour le chiffre d'affaires média, notamment pour le dernier quadrimestre 2021 qui est déterminant pour le chiffre d'affaires annuel.

Prochain rendez-vous : Publication de l'information financière du 3ème trimestre 2021, le 3 novembre 2021 (après

bourse).