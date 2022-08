NRJ Group : feu de paille ?

(Boursier.com) — NRJ Group reperd 2,5% à 6,22 euros ce lundi, alors que le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 184,2 ME, en progression de 12,4% grâce à une forte croissance du chiffre d'affaires de tous les pôles d'activité du Groupe au 1er semestre 2022. NRJ Group a enregistré au 1er semestre 2022, un EBITDA consolidé de 34,2 ME et un Résultat Opérationnel Courant de 18,4 ME, en progression respectivement de +56,2% et +222,8% par rapport au 1er semestre 2021. Bénéficiant de la forte croissance du Résultat Opérationnel Courant hors échanges, le résultat net part du groupe ressort à 13,4 ME, à comparer avec 5 ME au 1er semestre 2021.

Au 30 juin 2022, le groupe a dégagé un free cash-flow de 30,1 ME en hausse de 138,9% par rapport à celui du 1er semestre 2021 et présente un excédent net de trésorerie de 269 ME, après prise en compte de 35,8 ME d'obligations locatives.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté la mire de 7 à 8 euros en restant 'neutre'. "NRJ a confirmé une performance de haut vol sur ce premier semestre avec un CA Radio qui retrouve quasiment ses niveaux d'avant crise et un pôle TV qui atteint quasiment le 'breakeven', scénario qui était peu probable jusqu'à présent (pour rappel le pôle TV a généré 305 ME de pertes depuis sa création et le ROC semestriel le plus élevé sur les huit dernières années était de -5,6 ME au S2 2021)" a souligné de son côté Portzamparc.