NRJ Group : encore du potentiel ?

(Boursier.com) — NRJ Group recule de 1,5% à 7,65 euros, alors que le groupe a enregistré au 4e trimestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 113 ME, en hausse de +5,1% par rapport à celui de 2022. Les activités 'Radio et Diffusion' ont progressé respectivement de +7% et de +7,8%, quand l'activité 'Télévision' a enregistré une baisse de -2,6% en lien avec celle du marché publicitaire du média Télévision.

Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges de l'exercice 2023 s'établit à 391,7 ME, en croissance de +3% par rapport à celui de 2022. "Dans un environnement difficile, NRJ parvient à maintenir des performances particulièrement solides, aussi bien sur le CA, en audience et en marge" commente Portzamparc qui précise que "malgré son beau parcours boursier (+16% depuis la publication du CA T3), la valorisation du groupe nous semble toujours attractive (VE/EBIT 24 5,5x)". Verdict : 'Acheter' avec un objectif de cours relevé de 10,4 à 10,7 euros.