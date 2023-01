NRJ Group : décision de justice favorable

(Boursier.com) — Dans un jugement du 23 février 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné Fun Radio et Métropole Télévision (M6) venant aux droits de la société Ediradio - RTL pour concurrence déloyale et à verser aux sociétés du groupe NRJ la somme de 10.344.881,39 euro de dommages et intérêts pour avoir diffusé des messages à l'antenne de la matinale de Fun Radio "ayant manipulé la mesure des audiences" des stations de radios.

Ces messages, diffusés au cours des années 2015 et 2016, avaient permis à Fun Radio d'augmenter artificiellement ses audiences, ce qui avait eu pour effet d'augmenter ses revenus au détriment des radios du Groupe NRJ en particulier.