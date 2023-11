NRJ Group : croissance soutenue au 3e trimestre

(Boursier.com) — L 'ensemble des activités du Groupe NRJ a enregistré une croissance soutenue au 3e trimestre 2023. Sur cette période, le chiffre d'affaires consolidé hors échanges progresse de +6,5% par rapport au 3e trimestre 2022, pour s'établir à 94,5 ME.

Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges des 9 premiers mois de l'exercice 2023 s'établit à 278,7 ME, en croissance de +2,1% par rapport à la même période en 2022.

Cette solide performance reste soutenue sur les 9 premiers mois de 2023 par la puissance des marques du Groupe. En effet, selon l'étude Cross Médias, près de 46 millions de Français se divertissent chaque mois avec les médias du Groupe.

RADIO

En France sur un média radio qui rassemble 39,3 millions d'auditeurs par jour, le Groupe, grâce à ses positions de leader, notamment sur les 25-49 ans et à sa stratégie commerciale, amplifie au 3e trimestre la belle dynamique observée au premier semestre 2023. Le chiffre d'affaires du pôle Radio s'élève à 57,7 ME et affiche une croissance de +6,5%, dont une hausse de +12,4% en France au plan national.

Sur les 9 premiers mois de 2023, le pôle Radio du Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 168,8 ME en progression de +3,9% par rapport à la même période en 2022. Cette augmentation du chiffre d'affaires du pôle Radio se décompose entre une forte croissance du chiffre d'affaires en France de +4,5%, dont +7,2% au plan national et une progression de +1,8% du chiffre d'affaires à l'international.

TÉLÉVISION

Sur les 9 premiers mois de l'année, la télévision reste le média socle qui rassemble en moyenne chaque jour 42,6 millions de téléspectateurs avec une durée d'écoute moyenne par individu de 3h09.

Le marché publicitaire en télévision a retrouvé son dynamisme au 3e trimestre et a permis au pôle Télévision du Groupe de renouer avec la croissance. Le chiffre d'affaires du pôle Télévision est en croissance de +7,2% par rapport au 3e trimestre 2022, à 17,8 ME.

Malgré ce bon 3e trimestre et compte tenu du niveau du marché publicitaire lors du 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires du pôle Télévision pour les 9 premiers mois de l'exercice 2023 s'élève à 54,2 ME, en retrait de 5,2% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

DIFFUSION

Au 3e trimestre de l'exercice 2023, le pôle Diffusion poursuit sa dynamique commerciale et enregistre un chiffre d'affaires de 19 ME, en hausse de +6,1% par rapport à celui du 3e trimestre 2022. A fin septembre 2023, le chiffre d'affaires du pôle Diffusion s'élève à 55,7 ME et affiche ainsi une progression de +4,5% par rapport à la même période de 2022. Cette progression s'explique par une croissance de l'ensemble des activités FM, TNT et DAB+ et par l'intégration de RadioKing.

Perspectives

Les perspectives de NRJ Group pour l'exercice 2023 sont inchangées. Même si l'activité commerciale a été bonne au mois d'octobre 2023 pour le pôle Radio, la visibilité sur l'évolution du chiffre d'affaires média reste limitée pour la fin de l'année 2023.

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d'affaires de l'année 2023, le 1er février 2024 (après bourse)