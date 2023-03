NRJ Group : bonne surprise saluée

(Boursier.com) — NRJ Group monte de près de 1% ce jeudi à 6,40 euros, alors que le groupe a enregistré en 2022 de très bons résultats qui valident les stratégies mises en oeuvre par le Groupe pour ses différents pôles. En 2022, dans un contexte économique pourtant incertain, le groupe a enregistré une très forte croissance de ses différents niveaux de résultats consolidés. Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 4,2% pour s'établir à 380,4 ME. Malgré un effet de base défavorable, lié à l'enregistrement des aides Covid en 2021 à hauteur de 7,5 ME, le résultat opérationnel courant hors échanges a cru de 28,7%, à 45,8 ME et le résultat net part du groupe a progressé de +25,7% pour atteindre 34,7 ME.

Porté par la dynamique de ses activités opérationnelles et par la croissance maîtrisée de ses charges, le taux de marge opérationnelle courante du Groupe s'élève à 12% en 2022 à comparer à 9,8% en 2021 et à 7,9% en 2019.

Au 31 décembre 2022, NRJ Group a confirmé également sa solidité financière avec une augmentation de ses capitaux propres part du groupe et de son excédent net de trésorerie. Cette performance est restée soutenue en 2022 par la puissance des audiences du groupe NRJ. En effet, selon l'étude Cross Médias, ce sont plus de 8 français sur 10 qui se divertissent chaque mois avec les médias du groupe...

Compte tenu des bonnes performances opérationnelles du groupe en 2022 et de la solidité de sa situation financière, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 11 mai prochain le versement d'un dividende de 0,26 euro par action au titre de l'exercice fiscal 2022.

Le détachement est attendu le 31 mai 2023 et le paiement le 2 juin 2023. Le Conseil d'administration de NRJ Group proposera par ailleurs à l'Assemblée générale d'autoriser un nouveau programme de rachat d'actions...

"Des résultats en ligne, mais avec une bonne surprise sur la génération de cash" souligne Portzamparc : "En première approche et dans l'attente de la réunion d'analystes prévue cet après-midi, nous confirmons notre scénario, notre objectif de cours à 10,10 euros et notre recommandation Acheter".