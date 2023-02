NRJ Group a enregistré au 4ème trimestre un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 107,5 ME

(Boursier.com) — Compte tenu d'un effet de base défavorable et du ralentissement des investissements de certains annonceurs en raison des incertitudes économiques, NRJ Group a enregistré au 4ème trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 107,5 ME, en baisse de -5,7% par rapport au 4ème trimestre 2021.

Pour l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires consolidé hors échanges s'est établi à 380,4 ME et affiche une croissance de +4,2% par rapport à 2021.

Cette performance est restée soutenue en 2022 par la puissance des audiences du Groupe NRJ. En effet, selon l'étude Cross Médias, ce sont plus de 8 français sur 10 qui se divertissent chaque mois avec les médias du Groupe.

RADIO

Le 4ème trimestre 2022 est caractérisé par une baisse du marché publicitaire radio, due à l'incertitude économique, et par un effet de base défavorable. Ces deux éléments expliquent la baisse du chiffre d'affaires du pôle Radio de

-7,2% par rapport au 4ème trimestre 2021, alors que ce pôle avait enregistré une croissance de son chiffre d'affaires sur chacun des 3 premiers trimestres de l'année 2022. Pour autant, l'activité radio du Groupe enregistre sur l'année 2022 une croissance de son chiffre d'affaires hors échanges de +6% à 229,3 ME. Cette progression de l'activité radio se confirme tant en France, au plan national (+3,5%) et local (+13,1%), qu'à l'international (+5,3%).

En France, les derniers résultats de la vague d'audience Médiamétrie de novembre-décembre 2022 confirment la puissance du média radio avec 39,3 millions de personnes qui l'écoutent chaque jour. Avec une part d'audience sur l'ensemble du public de 14,5% en progression de +0,7 point sur un an NRJ Group absorbe 70% de la hausse enregistrée par l'ensemble des radios musicales (+1 point).

Le Groupe dispose en France de la 1ère offre commerciale radio sur la cible 25-49 ans avec une part d'audience de 19% et de positions de leader durables. NRJ, qui rassemble toutes les générations, est la 1ère Radio de France sur les moins de 60 ans, MANU DANS LE 6/10 est la 1ère matinale de France sur les moins de 55 ans et C'CAUET se positionne comme le 1er Show Radio de France l'après-midi sur les auditeurs de moins de 65 ans.

Nostalgie, 2ème radio musicale de France, confirme son excellente dynamique et enregistre la plus forte progression de part d'audience parmi les radios musicales avec +11% en un an. Chérie FM conforte sa place de radio la plus féminine de France avec 60% de femmes à son écoute et Rire et Chansons se positionne comme la radio musicale la plus masculine de France avec 66% d'hommes parmi ses auditeurs.

TÉLÉVISION

En 2022, la télévision reste le média socle le plus puissant en rassemblant en moyenne chaque jour 43,3 millions de téléspectateurs avec une durée d'écoute moyenne par individu de 3H26.

En 2022, les chaînes en clair du pôle Télévision du Groupe (NRJ 12 et Chérie 25) maintiennent leur part d'audience sur l'ensemble du public à 2,4% et améliorent leur part d'audience sur les cibles commerciales prioritaires. Ainsi, la PDA cumulée de NRJ 12 et de Chérie 25 atteint 2,5% sur les 25-49 ans gagnant 0,1 point en un an et la PDA sur la cible Femmes Responsables des Achats de moins de 50 ans s'élève à 2,9%, soit +0,1 point également en un an.

Après 5 premiers mois dynamiques, le marché publicitaire TV a été orienté à la baisse à partir du mois de juin en raison notamment du très fort rebond dont il avait bénéficié à l'été et sur la fin de l'année 2021. Dans ce contexte, en raison d'un effet de base défavorable, le chiffre d'affaires du pôle Télévision du Groupe enregistre au 4ème trimestre 2022 une baisse de -7,0%, à 22,7 ME en comparaison avec le 4ème trimestre de 2021 mais demeure quasiment stable par rapport au 4ème trimestre de 2019 (-0,4%).

Sur l'exercice 2022, le chiffre d'affaires du pôle Télévision s'élève à 79,9 ME, en retrait de -2,6% par rapport à l'exercice précédent.

DIFFUSION

Le pôle Diffusion clôture une année 2022 exceptionnelle avec une progression de son chiffre d'affaires annuel de +6,6% à 71,2 ME. Cette croissance s'explique principalement par les très beaux succès commerciaux enregistrés en 2021 qui bénéficient à l'activité du pôle sur l'intégralité de l'année 2022. towerCast continue de gagner des parts de marché sur l'exercice : 29,1% en TNT (+0,1 point), 28,3% en FM privée (+0,5 point) et 23,4% en FM publique (+1 point) et se positionne comme un acteur majeur du DAB+ en France.

Au 4ème trimestre de l'exercice 2022, le pôle Diffusion a poursuivi sa croissance en enregistrant un chiffre d'affaires de 17,9 ME, en hausse de +2,3% par rapport à celui du 4ème trimestre 2021, qui bénéficiait déjà en partie des très beaux succès commerciaux enregistrés en 2021.

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2022, le 22 mars 2023 (après bourse).