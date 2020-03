NRJ Group : 21,9 ME de résultat net part du groupe en 2019

NRJ Group : 21,9 ME de résultat net part du groupe en 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'exercice 2019 de NRJ Group se caractérise par de bons résultats d'audience en radio et en télévision avec un leadership renforcé pour la radio en France sur la principale cible publicitaire des 25-49 (+2,3 points en un an avec une part d'audience à 18,2%). L'audience des radios du Groupe s'améliore dans les 3 principales implantations étrangères, en Allemagne (+23,2%), Belgique (+19,6%) et Suède (+18,7%). Le pôle TV gagne des parts d'audience sur ses cibles commerciales prioritaires.

Le chiffre d'affaires consolidé ressort ainsi à 386,2 millions d'euros (235 ME en 2018). Sa baisse masque la croissance des activités Radio (+0,7%) et la croissance des activités Diffusion (+4% hors impact des prestations ponctuelles).

Le résultat opérationnel courant hors échanges est de 30,5 ME (33,7 ME en 2018). Il recule de -9,5%.

Le résultat net part du groupe est de 21,9 ME (hors impact IFRS 16) stable par rapport à l'année précédente principalement en raison de la hausse du résultat financier et de la baisse de la charge d'impôts.

NRJ Group enregistre un excédent net de trésorerie de 213,5 ME qui, après application de la norme IFRS 16 et prise en compte de 33,7 ME d'obligations locatives, s'établit à 179,8 ME.

Quel impact du Coronavirus ?

Concernant le Covid-19, la priorité du Groupe demeure la santé de ses collaborateurs tout en continuant à délivrer les prestations qu'attendent ses auditeurs, téléspectateurs et clients. Pour ce faire, le Groupe a mis en place des plans de continuité des affaires pour ses différents métiers et implantations.

Au niveau de son activité, le Groupe enregistre, depuis le début du mois de mars, avec une forte accélération ces derniers jours, des annulations de campagnes de la part des annonceurs tant en radio qu'en télévision.

Compte tenu de ces annulations, le chiffre d'affaires des pôles Radio et Télévision devrait être en baisse significative au 1er trimestre 2020.

Au-delà du 1er trimestre 2020, l'incertitude demeure quant à l'évolution de la crise sanitaire liée au Covid-19 et ses conséquences sur les résultats du Groupe. NRJ Group communiquera au marché sur ces conséquences dès qu'il disposera d'une visibilité suffisante.